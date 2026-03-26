深刻な水不足が続く愛知県の豊川用水。7度目の節水強化が決まりました。豊川用水は全体の貯水率が6.3％まで減少し、最大の水源である新城市の「宇連ダム」は今月17日から貯水率が0％になっています。水不足は解消せず、27日から7度目の節水強化が決まり、節水率を農業・工業用水で50％、水道用水で30％と、それぞれ5％引き上げられます。水資源機構によりますと、主要な水源の1つ「大島ダム」の貯水率も5.2％まで低下して