赤い文字で「盗むな！」と書かれ、ぎょろりとした目玉マークがにらみを利かせる、壁の貼り紙。神奈川県の山小屋で設置されていた消火器が、何者かに盗まれる被害が相次いでいます。神奈川県 自然環境保全センター 自然公園課・郄瀬昭課長：正直ショックでした。なんでそこまでするのか理解ができなかった。消火器が相次いで盗まれたのは、ハイキングや登山の名所として人気がある神奈川県の丹沢大山。その国定公園内にある複