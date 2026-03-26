吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす27日から29日・日曜日に掛けては、春本番を感じる天気です。週明けは一転、30日・月曜日、31日・火曜日は雨の降る時間があるでしょう。27日の予想天気図です。 小野：あす27日は高気圧に覆われます。高気圧は28日・土曜日、29日・日曜日も石川県内を覆うため、晴れが