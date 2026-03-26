定年後に再雇用されると、勤務時間の減少や役職手当の消滅などにより、賃金が下がることがあります。今回は、再雇用になると賃金が下がる要因と、どのくらい下がるのかを解説します。 再雇用になると賃金はどのくらい下がるの？ 厚生労働省の資料（※1）によると、図表1のとおり、令和7年の賃金は50～59歳をピークに、年齢とともに下がる傾向がみられます。図表1（※1を基に筆者作成）大学卒を例にすると、55