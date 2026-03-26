常住蓮（２５＝佐賀）が２６日、ボートレース蒲郡で行われたＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」２日目２Ｒで５コースからまくり差し１着。ＳＧ初勝利を飾った。２日目のイン戦で転覆も鮮やかなまくり差しハンドルで逆襲。「気持ちを切らさずにやり続けて良かったです」とホッとした表情。師匠の山田康二も参戦しており「おめでとう、と言ってもらえました。師匠の前で勝てて良かったです」と笑みがこぼれた。水神祭には