これまで金箔シェア99パーセントと言われてきた金沢。金沢以外で唯一、金箔を生産していた滋賀県の職人が引退し、ついに金沢が全国シェア100パーセントとなりました。この伝統文化を受け継ぎながら、可能性を広げようと奮闘する若手職人の思いに迫ります。多くの観光客でにぎわうひがし茶屋街。皆さんが楽しんでいるのは、金箔貼り体験です。観光客：「金沢は割と、代表するのは金というイメージがありますね」