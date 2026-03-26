大阪・ＭＢＳテレビは２６日、同局内で「２０２６春の改編発表記者会見」を行い、同局制作の報道番組内での不適切表現を謝罪した。同局は２月１３日に、昨年７月に大阪市内で行われた参政党のイベント会場で起きたトラブルをめぐるニュースを放送した。会場近くにいた男性が、参政党への抗議活動をする男性らに暴行を受けて被害届を提出したとの内容だった。この日、同局ＨＰ上に「報道により（傷害容疑で書類送検されたが不