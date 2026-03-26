【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた内田金吾（きんご）と多田梨音（りのん）が26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。【写真】「今日好き」美男美女カップル、ペアルック風Tシャツでラブラブ登場◆「今日好き」きんりのカップル、