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【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS】 8月 発売予定 3月26日16時 予約受付開始 価格：39,600円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは3月27日から7月6日にかけて開催する「METAL BUILD