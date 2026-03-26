桜の木を巡っては、こんな事故も起きています。 【写真を見る】相次ぐ桜の“倒木” ソメイヨシノは老木化…幹を食い荒らす“外来生物”も 名古屋では“ジンダイアケボノ”への植え替え進む 3月7日、東京都世田谷区の砧公園で、高さ10メートルを超えるソメイヨシノが倒れ、70代の女性が下敷きになり、けがをしました。 公園の事務所によりますと、毎日職員が巡回し目視で点検を行っていましたが、木が倒れる前に目立った異