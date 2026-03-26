3月26日未明、高知県南国市で住宅2棟などを全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む70代の男性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。火事があったのは、南国市立田の秦泉寺定治さん（74歳）の住宅です。警察によりますと、26日午前1時半ごろ、近くに住む人が火事に気づき通報しました。火は、秦泉寺さん宅の敷地にある木造平屋建ての住宅と隣接する木造2階建ての住宅のあわせて2