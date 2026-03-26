広島への旅を考えているなら、ぜひ行程に加えてほしいのが、ユネスコが主催する「ベルサイユ賞」の「世界で最も美しい美術館」の一つにも選ばれた「下瀬美術館」。「アートの中でアートを観る。」がコンセプトなだけあって、館内のどこを撮ってもとにかく絵になる。企画展示はもちろん、まるでアート作品のような美術館そのものもじっくりと味わいたい。360度洗練されたおしゃれ空間で、アートにどっぷり浸かるというのもまた、記