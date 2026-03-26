ベタつくのに乾燥する…そんな複雑な肌悩みに寄り添うKANEBOの新作モイスチャライザーが登場。2026年4月10日より発売される「カネボウ スキン コンダクター」は、皮脂の“質”に着目した新発想の保湿クリーム。軽やかな使い心地としっかりとしたうるおいを両立し、毎日のスキンケアを格上げしてくれる注目アイテムです♡ 皮脂の“悪玉化”に着目した新発想 「カネボウ スキン コンダクター」は、