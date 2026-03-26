落語家の笑福亭鶴瓶（74）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。かつて魚介類に寄生している寄生虫「アニサキス」による食中毒になったことを明かした。リリー・フランキーがかつて寿司店で隣になった人物が「アニサキス」による食中毒になったと明かすと、鶴瓶は「アニサキスであたったことありますか？」と質問。リリーは「俺まだないんですよ」と語り、鶴瓶は「俺あるんですよ。もう信じられ