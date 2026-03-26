■第98回選抜高校野球大会第8日・第4試合2回戦九州国際大付 3ー8 専大松戸（26日甲子園）九州国際大付（福岡）は専大松戸（千葉）に敗れ、4年ぶりの8強入りとはならなかった。専大松戸は3年ぶりのベスト8。次戦は大会9日目（27日）第3試合で山梨学院（山梨）と対戦する。初回に1点先制し、2回は柴原奈旺芙（3年）の適時打で2点をリード。しかし先発の渡邉流（3年）が2回、3回と適時打を浴び勝ち越しを許す。5回に岩見輝