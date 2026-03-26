職員採用の「国籍要件」を復活させ、外国人採用を取りやめる検討を始めた三重県が1〜2月に実施した1万人を対象とする県民アンケートに、外国籍住民が含まれていなかったことが26日、県への取材で分かった。アンケートには国籍要件復活の是非を問う質問も含まれていた。外国籍住民が含まれていなかったことに対し、同県伊賀市の男性（76）は、地方自治法や、差別解消と人権尊重をうたう県の条例に違反すると指摘。アンケート委