◇第98回選抜高校野球大会九州国際大付3―8専大松戸（2026年3月26日甲子園）九州国際大付は秋春連覇はならなかった。秋の明治神宮大会王者として臨んだ今大会だったが、専大松戸の勝負強い攻撃の前に屈した。先発の渡辺流（3年）は3回5安打3失点。4回からマウンドに上がった岩見輝晟（2年）は自らタイムリーを放つなど奮闘したが、マウンドでは5回5安打5失点となった。打線は2点を先制したが、6回以降はホームを踏む