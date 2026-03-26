お台場・ダイバーシティ東京 プラザ6階で、VRホラーアトラクション 『戦慄迷宮：迷(メイ)』 が2026年6月14日(日)までの期間限定で開催中。富士急ハイランドが運営する日本屈指のホラー施設「戦慄迷宮」のストーリーを原案としたVRホラーアトラクションで、2025年夏に東京タワーで開催された際には45日間で約2万人を動員し、大きな話題を呼んだ。【画像】VR空間内で撮影できるセルフィー「調査員募集」の文字が不穏な、『戦慄迷宮：