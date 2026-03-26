東京メトロは２６日、運営する９路線１８０駅の全駅でホームドアの設置が完了すると発表した。２８日に東西線の原木中山駅（千葉県船橋市）でホームドアが稼働し、全駅に整備される。２０１７年に全路線の全駅でホームドアを設置する計画を発表。ホームドアの重さに耐えられるよう、床を補強するなど設置のための対応を進めてきた。ホームドアは、線路への転落や列車との接触を防ぐ目的で、鉄道大手が整備を進めている。東京