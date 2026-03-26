伏尾温泉は、大阪府池田市伏尾町に位置する、豊かな自然に抱かれた温泉地です。かつては衣懸の松にちなんだ伝説も残る歴史ある地であり、昭和の中頃から本格的な温泉宿として発展してきました。大阪都心からも好アクセスな自然スポット泉質はラジウム温泉（放射能泉）です。成分が体内に吸収されることで新陳代謝を促進し、免疫力を高める効果があるとされています。春の桜、夏の若葉、秋の紅葉と、窓の外に広がる渓谷の景色を眺め