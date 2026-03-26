50代は定年が現実味を帯び、老後の生活設計に不安を感じる時期です。皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする「マネープランクリニック」から、状況は違えどそれぞれに重い悩みを抱える50代の3つの相談事例をピックアップ。ファイナンシャル・プランナーが「老後資金は足りる」と太鼓判を押したその具体的な根拠とプロフィールを詳解します。事例1：夫婦ともにがんに罹患。老後はバイトでのんびり暮らせる？■相談者のプロフィ