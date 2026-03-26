2026年の冬ドラマとして、さまざまなジャンルの作品が放送されました。今クールは深夜ドラマも面白く、全体的に作品のレベルが高かったように感じます。 そこで今回は、全てのドラマを視聴している元テレビ局スタッフの筆者が、独断と偏見で選んだ「面白かった冬ドラマTOP5」を公開。民放テレビ局で放送されたドラマだけに限定し、NHKやWOWOWなどの作品は除外しました。それでは、TOP5に選んだドラマを、最終回の結末など極力ネタ