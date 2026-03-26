中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会がこのほど北京市で開催された。語学アプリ「Duolingo（デュオリンゴ）」を運営するデュオリンゴ社のルイス・フォン・アーン創業者兼最高経営責任者（CEO）は人民網のインタビューに答える中で、「中国市場を非常に信頼している」と述べた。アーン氏は、「中国はデュオリンゴにとって世界で2番目の市場であり、重要な戦略的意義を持つ。中国のビジネス環境が改善を続ける中、当社は対中