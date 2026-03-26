八戸学院光星高等学校の公式Xは3月25日、投稿を更新。センバツ甲子園での滞在費などの支援を求めるクラウドファンディングの実施を報告しました。【投稿】八戸学院光星の賛否集まる甲子園クラファン「僕は応援してます！」同アカウントは「ご支援のお願い」と題した投稿を更新。打席に立つ選手と「野球だけで甲子園には辿り着けな」と書かれた画像を公開しました。投稿では、春のセンバツ甲子園でベスト8に進出した喜びの一方で、