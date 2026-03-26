上海野生動物園が飼育している双子のジャイアントパンダ「芊然（チエンラン）」と「芊逸（チエンイー）」は生後満7カ月を迎えました。園側は、この姉と弟が自然環境によりよく適応できるよう、3月25日から屋外での活動を開始させました。上海野生動物園パンダ館の屋外エリアに同日午前9時、晴天の中、「チエンラン」と「チエンイー」が屋外へ出て、活動を始めました。遊具の棚でウォーミングアップした後、姉の「チエ