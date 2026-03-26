seizaの新曲「恋文学」（読み：れんもんがく）が、4月2日より放送開始のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：勢い衰えぬDECO*27の活躍、職業・ボカロPの多様化、リアルイベント需要増……2025年VOCALOIDシーンの注目トピック総括） 同楽曲はドラマのために書き下ろされたもので、透明感と壮大なスケール感をあわせ持った一曲に。不器用ながらも強く生きる登場人