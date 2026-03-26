札幌市営地下鉄で３月２６日から、クレジットカードのタッチ決済による乗り放題サービスが始まりました。札幌市営地下鉄で始まったタッチ決済のサービスです。利用できるのは、タッチ決済に対応したクレジットカードやスマートフォンなどです。料金の上限は平日が８３０円、土日・祝日が５２０円と、１日乗車券やドニチカキップと同じです。乗車料金はおとな料金で、乗り継ぎ割引などの各種割引は適