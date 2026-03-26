◇第98回選抜高等学校野球大会(26日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会8日目。この日は予定されていた2回戦の3試合と、前日に雨で順延となった1試合が行われました。大黒柱の菰田陽生選手をケガで欠く山梨学院は、大垣日大と対戦。2戦連続で先発を務めた渡部瑛太投手は初回に先制ソロを許しますが、その後は立て直し2回から6回まで安定したピッチングでヒットを許しません。すると6回裏に打線が奮起し、四球と連打で同点。さらに