ガソリン価格が今、大きく揺れています。200円をつける店もあった先週と比べると、様相は一変。どの店も、安くなっていました。こうした中、政府は26日、石油製品の安定供給に向けた切り札として、石油の「国家備蓄」の放出に踏み切りました。そうした中、ガソリン高騰のきっかけになったイラン情勢を巡っては…。トランプ大統領：我々は誰も見たことがないほどの勝利を収めている。イランとは交渉中だ。彼らは合意したくてたまら