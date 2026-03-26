日本相撲協会は２６日、都内で理事会を行い、２９日の伊勢神宮から始まる大相撲春巡業の休場力士を発表した。幕内の若隆景（荒汐）、美ノ海（木瀬）、阿武剋（阿武松）、伯乃富士、翠富士（ともに伊勢ケ浜）、時疾風（時津風）、藤青雲（藤島）。十両の大青山（荒汐）、友風（中村）の９力士。左肩負傷で春場所を途中休場した横綱大の里（二所ノ関）は参加する。