東洋水産の「赤いきつねうどん」東洋水産は26日、「赤いきつねうどん」や「緑のたぬき天そば」などの即席カップ麺や即席ワンタンなど約120品目を、7月1日納品分から値上げすると発表した。原材料費や包装材の価格高騰を受け、希望小売価格を4〜11％引き上げる。赤いきつねと緑のたぬきのレギュラーサイズは、いずれも税抜きで236円から248円に上がる。「麺づくり」や「ワンタン」シリーズも値上げする。赤いきつねなど即席カ