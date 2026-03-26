元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央（43）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。街で超有名俳優を見かけた時の反応について語った。この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪”最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。東京出身の俳優の藤岡弘、の長女で女優の天翔愛が「東京の人ってテレビ慣れしていて、撮影していても工事現場と同じ感覚でみんな素