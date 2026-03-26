全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は２６日、茨城県坂東市で４月から本格稼働する冷凍野菜工場の完工式を開いた。利便性の高い冷凍野菜の国内消費量は拡大傾向にあるため、高まる需要の取り込みを図る。冷凍野菜の国産比率は５％にとどまり、輸入依存度の大きさが課題となっていた。一方、生鮮野菜の国内消費量は減少傾向にあり、近年は高温などによる不作で価格が急騰するケースもみられる。新工場には、生鮮野菜の不作時に