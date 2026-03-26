ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演し話題となっているＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が２６日、「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ」（２８日、両国国技館）を前に記者会見に臨み、出演の反響で四面楚歌となっている状況を明かした。番組内で白鳥はモテ男ぶりを存分に発揮し、元ＡＫＢ４８でグラビアアイドルの永尾まりやと２０秒のロングキスを交わしたことなどが話題に。元ＯＮＥ