まもなくスタートする新生活シーズン。人間たちと同じように、動物たちも“デビュー”シーズンを迎えています。東京・浅草でにぎわっているのは、真っ白でもふもふのサモエドと触れ合える人気のペットカフェ「サモエドカフェ アル」。大きいサモエドの中にいたひときわ小さい子は、2025年10月に生まれた生後5カ月のイブちゃん。3月6日にお客さんの前にデビューしたばかりですが、すっかり人気者になっていました。来店した人からは