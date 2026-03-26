広島・床田寛樹投手が２６日、４年ぶりの開幕白星に導く覚悟を示した。２７日の開幕・中日戦（マツダ）に先発する左腕。同学年の中日・柳との投げ合いに「何とか負けないように。先にマウンドを降りないように」と負けん気をみせた。１０年目で初の大役。日に日に緊張感は増しているというが、春季キャンプから磨いてきた真っすぐの出力は上々だ。春季キャンプではペースを落とした時期もあったものの「ある程度、つかめた」