石川県輪島市では、本格的な復興への足音が響き始めました。大規模火災で甚大な被害を受けた朝市通り周辺で、本格的な復興工事が始まりました。山下 実々 記者：「朝市エリアです。宅地などの再建に向けた復興工事が始まり、更地となった土地に再び重機の音が響いています」朝市通り周辺の約5ヘクタールで、土地の区画整理を進めている輪島市。 26日から一部の工事が始まり、再建に向けがれきの撤去などが進んでいました