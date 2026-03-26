◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）３年ぶり３度目の出場となる専大松戸（千葉）が昨秋の明治神宮大会王者・九州国際大付（福岡）に逆転勝ちし、３年ぶり２度目のベスト８を決めた。１点ビハインドの３回、１死から２四球と安打で満塁のチャンスを演出すると、プロ注目の４番・吉岡伸太朗捕手（３年）が遊撃への内野安打を放ち、同点に追いついた。なおも２死一、三塁、５番の瀬谷鷹