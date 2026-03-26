◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制での１号アーチを専大松戸の吉田颯人（２年）が放った。３点リードの９回１死二、三塁、レフトスタンドへの３ランを放った。高校野球では、２５年１月に日本高野連が「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」を発足。ＤＨ制についても導入の可否を議論を進め、同年８月の理事会で全会一致で２６年の公式戦か