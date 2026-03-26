現職との激戦を制し、石川県知事に初当選を果たした山野之義新知事。27日からの任期を前に馳知事から引継ぎを受けました。「お疲れ様です」「ご無沙汰しております」知事職の引継ぎのため、馳知事のもとを訪れた山野新知事。来年度予算の概要などの引き継ぎを受けました。石川県・馳 浩 知事：「行政の継続性という観点からもしっかりと引き継いでいただけることをお願いしたいと思います」石川県・山野 之義 新知事：「知事が取り