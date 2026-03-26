第９８回センバツ高校野球大会は２６日、甲子園で２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、３−１で大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。昨秋の四国王者で明治神宮大会で４強入りした英明（香川）は東北（宮城）を６−３で下して、春夏通じて初の