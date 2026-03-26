Appleは3月25日、企業向けサービス「Apple Business」を発表した。MacやiPad、iPhoneなどのApple製デバイスを企業が利用する際に必要なデバイス管理や、メール＆スケジュールなどの管理ツール、顧客に向けたAppleマップや決済などの仕組みをまとめて提供する。Apple Businessは無料で提供する。クラウドストレージやApple Care+などの費用は別途かかる。提供開始は4月14日。柱となる機能が、企業などの組織で必須となるモバイルデ