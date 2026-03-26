楽天・西口直人投手（２９）が開幕２軍スタートとなることが２６日、決まった。２１日の巨人戦（東京Ｄ）の登板途中に右腕に不調を訴えて途中降板していた。先発転向を目指し今春キャンプから調整してきた右腕は１２日の日本ハム戦では先発し、５回を４安打２失点で、この登板以降は救援に回っていた。三木監督は「昨年は（右肘トミージョン手術の）術開けから本当にスーパーリリーバーとして、彼のおかげでたくさん試合に勝て