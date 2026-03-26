今日26日(木)は大阪で桜の開花、岐阜で桜の満開の発表がありました。岐阜は平年よりも7日早く、2023年(3月23日)に次いで2番目に早い満開です。この先気温は平年並みか高い所が多く、明日27日(金)以降も続々と開花・満開の便りが届きそうです。今日26日大阪で開花岐阜で満開今日26日(木)は西から天気が回復に向かい、日差しの届いた地域では春本番の暖かさになりました。最高気温が18.5℃まで上がった大阪で桜が開花、4月中旬並