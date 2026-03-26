東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 24856.43（-479.52-1.89%） 中国上海総合指数 3889.08（-42.75-1.09%） 台湾加権指数 33337.62（-101.49-0.30%） 韓国総合株価指数 5460.46（-181.75-3.22%） 豪ＡＳＸ２００指数 8525.72（-8.54-0.10%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75273.45（+1205.00+1.63%） ２６日のアジア株は軒並み下落。米国とイランの停戦交渉の不透明感などを背景に売