静岡県中部に住む10代の少女を誘拐したとして、未成年者誘拐の疑いで逮捕されていた40代の男性について、検察は26日付で不起訴処分としました。住所不定･無職の44歳の男性は、2月28日から3月1日にかけて静岡県中部に住む10代の少女を誘拐した疑いで、東京･新宿区歌舞伎町で現行犯逮捕されていました。この男性について、静岡地検は26日付で不起訴処分としました。地検では理由について、「捜査を尽くし公判において適正な判決を得