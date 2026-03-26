２５日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会のサブフォーラム「人型ロボットの進化と飛躍」で参加者と握手する人型ロボット「Ｑ５」。（ボアオ＝新華社記者／邱虹）【新華社ボアオ3月26日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で24日から始まったボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会では、人型ロボットが会場内外で注目を集めている。25日に開かれたサブフォーラム「人型ロボットの進化と飛躍」では、技術開発の