中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月26日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は26日の記者会見で、トランプ米大統領が5月中旬に訪中すると述べたことについて、首脳外交は中米関係において他では担い得ない戦略的指導の役割を果たしているとし、双方はトランプ大統領の訪中について意思疎通を続けていると述べた。