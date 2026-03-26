巨人・岸田行倫捕手（29）が、主将として迎えるシーズンの開幕に向て決意を示した。オープン戦は7試合に出場して打率・471とバットでも好調を維持しており「チームの先頭に立って引っ張っていきたい気持ちが強い。試合の中でしっかりできるようにやっていきたいと思います」と語った。27日の阪神との開幕戦はドラフト1位・竹丸とのバッテリーが予想される。20日の楽天とのオープン戦でもコンビを組み、5回3安打1失点だった左