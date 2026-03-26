きょう午後3時半前、東京・大田区の住宅で火事があり、1人が死亡しました。きょう午後3時半前、東京・大田区の住宅で「家から煙が出ていて、ベルが鳴っている」と、通りかかった人から119番通報がありました。消防によりますと、住宅の1階と2階がおよそ90平方メートルにわたって燃え、東京消防庁が消防車など39台を出動させ、消火活動にあたっています。警視庁によりますと、この火事で1人が救助されましたが、その後、死亡したと